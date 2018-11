POL-OG: Lahr – Arbeiter verletzt

Anzeige

Lahr (ots) – Ein 54 Jahre alter Arbeiter hat sich am Dienstagmittag in einer Firma in der Tullastraße beim Ausmessen einer Stanzmaschine schwer verletzt. Der Mann beugte sich gegen 13.30 Uhr in die Maschine hinein und betätigte zeitgleich versehentlich ein Fußpedal, welches das Gerät in Gang setzte. Hierbei wurde er an einer Hand so schwer verletzt, dass er nach einer Erstversorgung vor Ort in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4108565