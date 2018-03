POL-OG: Lahr – Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Lahr (ots) – Nach einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Firma in der Einsteinallee trug ein 29 Jahre alter Mann diverse Verletzungen davon. Gegen 11 Uhr kam es zur Kollision zwischen dessen Gabelstapler und dem gleichen Gefährt eines 56-Jährigen. Die so verursachten Verletzungen des Jüngeren mussten im Anschluss in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden. Eine stationäre Aufnahme war jedoch nicht von Nöten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3867735