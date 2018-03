POL-OG: Lahr – Auffahrunfall

Lahr (ots) – Weil ein 31-jähriger Peugeot-Lenker zu spät auf den vor ihm liegenden Verkehr reagierte, kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall in der Kaiserstraße. Der Fahrer eines Renaults hatte gegen 15:00 Uhr in die kreuzende Jammstraße einbiegen wollen, als es mit dem hinter ihm befindlichen Fahrzeug zu einer Kollision kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

