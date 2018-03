POL-OG: Lahr – Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Lahr (ots) – Ein 25 Jahre alter Monteur hat sich am Dienstagabend bei Elektroarbeiten an der Hallendecke einer Firma in der Europastraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Arbeiter gegen 20.15 Uhr zwischen einem Stahlträger und einem Schwerlastkran eingeklemmt. Nach notärztlicher Erstversorgung musste der Mann mit Quetschungen vom Rettungsdienst in das Klinikum Lahr gefahren werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /ne

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3879329