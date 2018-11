POL-OG: Lahr – Brandalarm ausgelöst

Anzeige

Lahr (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache löste am Donnerstagnachmittag die Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft in der Willy-Brandt-Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen könnten stark rauchende Speisen über den Flur transportiert worden sein, was den Rauchmelder schlussendlich zum Anschlagen brachte. Die angerückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lahr mussten nicht tätig werden. Folglich ist kein Sachschaden entstanden.

/lw

