POL-OG: Lahr – Dreiser Einbruch zur Mittagszeit

Lahr (ots) – Am Mittwochmittag gelang es einem Unbekannten die Haustür eines Reihenhauses in der Georg-Kappus-Straße zu entriegeln und daraus Bargeld zu entwenden. Der Eindringling wurde im Eingangsbereich fündig und entnahm das Geld aus einem dort abgelegten Portemonnaie. Zum Tatzeitpunkt befand sich die Bestohlene im Erdgeschoss des Gebäudes und vernahm ein Rütteln an der Garderobe. Auf den Langfinger stieß die Bewohnerin allerdings nicht. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet.

