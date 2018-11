POL-OG: Lahr – Feuchtes Laub führt zu Sturz

Anzeige

Lahr (ots) – Der Lenker eines Velos befuhr am Montag gegen 11.45 Uhr den Radweg entlang der Schutter, als er auf Höhe des Wohnmobilstellplatzes in der Breitmattenstraße über die dortige Fußgängerbrücke fahren wollte. Grund für seinen Sturz war vermutlich die größere Menge an feuchtem Laub, welche auf der hölzernen Brücke lag. Der 71-Jährige stürzte und verletzte sich. Zur Behandlung wurde er in das Klinikum nach Lahr gebracht.

/ma

