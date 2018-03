POL-OG: Lahr – Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Lahr (ots) – Beim Einfahren in den Kreisverkehr sind am Dienstagabend zwei Autos in der Straße „Im Götzmann“ zusammengestoßen. Ein 55 Jahre alter Volvo-Fahrer war kurz vor 19.30 Uhr in Richtung Mietersheimer Hauptstraße unterwegs und kollidierte hierbei mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen Mercedes eines 31-Jährigen. Rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz des Malheurs. Verletzt wurde niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3890810