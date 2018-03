POL-OG: Lahr, Kippenheim, Mahlberg, Ettenheim – Polizei fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach mutmaßlichem Brandstifter

Lahr, Kippenheim, Mahlberg, Ettenheim (ots) – Nach dem Brand zweier Fahrzeuge am Montagabend in Kippenheim erhoffen sich die Mitglieder der dreiköpfigen Ermittlungsgruppe `Mahlberg´ nun neue Zeugenhinweise durch die Veröffentlichung eines Überwachungsvideos. Die Bilder zeigen einen Verdächtigen am Abend des 1. September 2017 kurz nach 22.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Lahrer Firma in der Straße ´Im Hinlehreweg` im Industriegebiet West: Kurz nachdem der Unbekannte auf dem für Mitarbeiter eingerichteten Gelände erscheint, geht ein dort geparkter Nissan in Flammen auf. Durch den Brand war damals ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden.

Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise. Eine vertrauliche Informationsweitergabe ist unter dem Anschluss: 0781 21-6666 möglich.

