POL-OG: Lahr – Mutmaßlicher Einbrecher nach vorläufiger Festnahme in Haft

Lahr (ots) – Beamten des Polizeireviers Lahr ist es in der Nacht auf Freitag geglückt, einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Ein Anwohner in der Schwarzwaldstraße wurde kurz nach 1 Uhr auf verdächtige Geräusche in den Kellerräumen seines Wohnhauses aufmerksam und wandte sich hilfesuchend über Notruf an die Polizei. Drei Streifenbesatzungen waren in kürzester Zeit zur Stelle und trafen unweit des genannten Einsatzortes auf einen Verdächtigen. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen zeigen sollten, waren die Ordnungshüter auf der richtigen Fährte. Der 39 Jahre alte Mann steht im Verdacht, ein Lüftungsgitter an der Außenwand des Wohnhauses in der Schwarzwaldstraße entfernt und durch dieses in den Kellerraum eingestiegen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Bei weiteren Recherchen der Beamten kam zudem ans Tageslicht, dass Justitia reges Interesse an dem Enddreißiger zeigte. Gegen den vorläufig Festgenommenen lag ein Haftbefehl in anderer Sache wegen Diebstahl in fünf Fällen vor. Der Mann soll sich schon 2017 zu verschiedenen Gebäuden, u. a. auch einem Wohngebäude, Zutritt verschafft haben. Nach erfolgter Vorführung beim zuständigen Amtsgericht wurde der 39-Jährige heute Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurde ein neues Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3869676