POL-OG: Lahr – Ohne Licht?

Lahr (ots) – Am Donnerstagabend hat sich auf der Hugsweierer Hauptstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Während ein Autofahrer nach links in einen Betriebshof abbiegen wollte, kam ihm ein 15 Jahre alter Rollerfahrer, nach bisherigen Erkenntnissen ohne eingeschaltete Beleuchtung entgegen.. Ein sofortiges Abbremsen des Autofahrers verhinderte zwar eine direkte Kollision mit dem Roller, der 15-Jährige kam allerdings zu Fall und rutschte in der Folge mit seinem Gefährt gegen das bereits stehende Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Jugendliche flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte aber später in Begleitung eines Familienangehörigen zurück. Wies sich herausstellte, ist der 15-jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

