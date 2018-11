POL-OG: Lahr – Parkrempler: Schaden und Entschuldigung hinterlassen

Anzeige

Lahr (ots) – Einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer an einem weißen VW Caddy hinterlassen. Dieser war im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen am Friedrich-Ebert-Platz geparkt. Der Volkswagen wurde an der rechten, hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Das Verursacherfahrzeug ist vermutlich blau und müsste an der vorderen, linken Seite einen Schaden aufweisen. Der unbekannte Autofahrer hinterließ einen Zettel ohne Personalien, dafür hingegen mit einer Entschuldigung. Zeugenhinweise werden unter Tel: 07821 2770 entgegen genommen.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4114605