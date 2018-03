POL-OG: Lahr – Unfall bei Überholvorgang

Lahr (ots) – Obwohl er die gesamte Verkehrssituation nicht einsehen konnte, setzte der 39-jährige Lenker eines VW am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße von Langenwinkel in Richtung Kippenheimweiler zum Überholen an. Hierbei übersah er zunächst, dass der Verkehr sich vor dem dortigen Kreisverkehr staute und zu diesem Zeitpunkt auch noch ein BMW entgegenkam. Trotz der Bremsung beider Verkehrsteilnehmer und einem Ausweichversuch ließ sich eine Kollision nicht verhindern. Beide Fahrzeuge streiften sich jeweils im Frontbereich, was einen Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 2.000 Euro verursachte. Verletzt wurde niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3880303