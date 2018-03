POL-OG: Lahr – Wendemanöver am Stauende führt zu schwerem Unfall

Lahr (ots) – Heute Nachmittag war die B 3 zwischen Lahr und Hugsweier in Höhe des Real-Marktes nach einem Unfall nur einseitig befahrbar. Polizisten mussten den Verkehr regeln. Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete ein 61 Jahre alter Fiat-Fahrer aufgrund eines Rückstaus seinen Wagen und kollidierte gegen 13.43 Uhr mit einem 66-jährigen Mercedes-Lenker, der in Richtung Friesenheim unterwegs war. Der Mercedes prallte hierbei frontal in die Seite des Fiat. Der 61-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Lahr befreit werden. Mit einem Rettungswagen und schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der Mercedes-Lenker trug keine Verletzungen davon. Die stark beschädigten Unfallautos waren ein Fall für den Abschleppdienst. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 32.000 Euro belaufen. Wehrleute unterstützen die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe. Gegen 15.10 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

