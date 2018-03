POL-OG: Lahr – Zeitungen angezündet

Lahr (ots) – Die Zündelei eines Unbekannten in der Nacht auf Sonntag geht weit über einen ´Dummejungenstreich´ hinaus. Kurz vor 1 Uhr wurden mehrere in Briefkästen eines Anwesens im Kanadaring befindliche Zeitungen in Brand gesteckt. Das so entfachte Feuer stellte zwar nach bisherigen Ermittlungen keine Gefahr für das Gebäude dar, das Briefkastenelement samt der installierten Elektronik muss allerdings erneuert werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000 Euro belaufen. Ein Bezug zur Brandserie in der südlichen Ortenau besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

