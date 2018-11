POL-OG: Lautenbach – In Hotel eingebrochen

Anzeige

Lautenbach (ots) – Auf einen Tresor hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag offenbar abgesehen, als er in ein Hotel in der Hauptstraße einbrach. Nachdem sich der Einbrecher Zugang zum Hotel verschafft hatte, hebelte er eine Tür zum Tresorraum auf. Einen dort aufgefundenen Zimmertresor riss er aus einer Tragevorrichtung und entwendete diesen. Was der Langfinger vermutlich erst im Nachhinein feststellen durfte: dieser kleine Tresor war leer. An der Widerstandsfähigkeit des Haupttresors scheiterte der nächtliche Besucher. Nachdem er einen Schrank aufbrach und darin offenbar nichts Lohnenswertes vorfand, machte sich der Unbekannte wieder aus dem Staub. Der durch den Unbekannten verursachte Sachschaden dürfte deutlich höher ausfallen, als der Wert des erbeuteten, leeren Tresors. Während die Beamten des Polizeipostens Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und an die Beamten der Kripo weitergeleitet haben, wurden durch Kriminaltechniker vorhandene Spuren gesichert.

/rs

