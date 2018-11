POL-OG: Mahlberg – Alkoholisiert hinter dem Steuer

Anzeige

Mahlberg (ots) – Beamte des Polizeireviers in Lahr kontrollierten am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr den Lenker eines Volkswagen, welcher offenbar etwas zu schnell im Bereich der Buckstraße unterwegs war. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 29-jährige Lenker des Wagens vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol hinter dem Steuer gesessen hatte. Ein Schnelltest zeigte einen Wert von über einem Promille an. Nach Auswertung der anschließend erhobenen Blutprobe erwartet den Endzwanziger eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109819