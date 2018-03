POL-OG: Mahlberg – Rechts vor links

Mahlberg (ots) – Eine Leichtverletzte und rund 8.000 Euro Sachschaden sind das Resultat einer Vorfahrtsverletzung am Montagmorgen in der Sportplatzstraße. Eine 33 Jahre alte Ford-Lenkerin übersah kurz vor 8 Uhr einen von rechts aus dem Seeweg herannahenden Opel einer 21-Jährigen, was letztlich zu einer Kollision führte. Die vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

