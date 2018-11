POL-OG: Mühlenbach – Nach Unfall Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Anzeige

Mühlenbach (ots) – Auf der Suche nach Zeugen und einem unfallbeteiligten Autofahrer sind die Beamten des Polizeireviers Haslach seit dem Dienstagnachmittag. Eine BMW-Fahrerin war gegen 7:55 Uhr von Freiburg kommend auf der B 294 in Richtung Haslach unterwegs. Kurz vor Mühlenbach beabsichtigte sie auf einem geraden Streckenabschnitt ein vor ihr fahrendes Fahrzeug und einen Lkw zu überholen. Als sie gerade den Vorausfahrenden überholte, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus, was eine seitliche Berührung und Beschädigungen an den Fahrzeugen zur Folge hatte. In Haslach hielten zunächst beide Fahrzeugführer an, fuhren jedoch ohne ihre Personalien auszutauschen weiter. Nachdem die BMW-Fahrerin sich am Nachmittag an die Polizei wandte, sind die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen und dem Fahrer des überholten Fahrzeuges. Hierbei soll es sich um einen älteren, hellen Pkw mit EM-Zulassung handeln, der von einem etwa 50-jährigen Mann gefahren wurde. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07832 97592-0 erbeten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4115536