Muggensturm (ots) – Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Montag gegen 17 Uhr auf der L67. Die 51 Jahre alte Lenkerin eines Toyota befuhr die Landstraße von Kuppenheim kommend in Richtung Muggensturm, als sie an der Einmündung …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3866072