POL-OG: Neuried – Hoher Sachschaden

Neuried (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Großriedgasse zu beklagen. Ein 18-jähriger Subaru-Lenker war gegen 21.30 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi zusammengeprallt. Der TT wurde durch die Wucht der Kollision auf einen weiteren Peugeot geschoben. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

