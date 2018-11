POL-OG: Neuried , L75 – Zusammenstoß im Kreisverkehr

Anzeige

Neuried (ots) – Rund 10.000 Euro Sachschaden sind nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zu beklagen. Ein 39-jähriger Mercedes-Lenker befuhr gegen 8 Uhr die L75 von Goldscheuer kommend in Richtung Neuried. Am Kreisverkehr zur L98, missachtete er die Vorfahrt eines sich im Kreisverkehr befindlichen 49-jährigen VW-Fahrers. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unversehrt.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4109488