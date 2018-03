POL-OG: Nordrach – Fahrerflucht mit 5.000 Euro Schaden / Zeugenaufruf

Nordrach (ots) – Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hinterließ nach einer Unfallflucht in der Nacht auf Sonntag einen Schaden von rund 5.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der nun Flüchtige gegen 1:30 Uhr die Bürgermeister-Benz Straße und schnitt bei der Einmündung in den Birkenweg derart die Kurve, dass er hierbei gegen einen am Straßenrand parkenden VW prallte und diesen erheblich beschädigte. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die bisherigen Ermittlungen lassen vermuten, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Passat handeln könnte. Außerdem dürfte das Auto ebenfalls massiv beschädigt worden sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 07832 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach zu melden.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3888394