Oberharmersbach (ots) – Während ihrer Fahrt auf der L 94 in Richtung Herlesries ist eine Audi-Fahrerin am Montagmorgen von der Straße abgekommen und letztlich in einem angrenzenden Bach zum Stehen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3865741