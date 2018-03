POL-OG: Oberkirch – Fahrräder beschädigt

Oberkirch (ots) – Ein noch Unbekannter hat am Mittwochabend mehrere in der Tiefgarage und neben der Sporthalle eines Gymnasiums in der Butschbacher Straße abgestellte Fahrräder beschädigt. Hierbei wurden zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr die Reifen von fünf schülereigenen ´Drahtesel´ zerstochen. Durch das Treiben werden die Haushaltskassen der betroffenen Familien um insgesamt etwa 250 Euro belastet.

