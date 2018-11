POL-OG: Oberkirch – Nach Arbeitsunfall schwer verletzt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Bei Arbeiten an einem etwa 200-300 Kilogramm schweren Metallgebilde verletzte sich ein Angestellter einer Firma in der Appenweierer Straße am Mittwochmorgen schwer. Gegen 7:10 Uhr führte ein 33-jähriger Mann seine Arbeiten an der Metallkonstruktion durch. Diese stand auf mehreren Unterstellblocks in einer Arbeitshalle. Da das Gebilde nach ersten Ermittlungen auf einer Seite nicht optimal auf aufgebockt gewesen sein dürfte, wollte der Mittdreißiger dies korrigieren. Anstatt den dafür vorgesehenen Kran zu benutzen, soll er die Metallkonstruktion angehoben haben, um den Block zu verschieben. Bei diesem Versuch krachte sie auf den Boden und verletzte den Arbeiter schwer am Fuß. Nach einer notärztlicher Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

