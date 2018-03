POL-OG: Ötigheim – Kaminbrand ohne Sachschaden

Ötigheim (ots) – Ein Anwohner der Birkenstraße meldete am Sonntagmittag einen Kaminbrand bei einem benachbarten Gebäude. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt sahen kurz nach 12.30 Uhr tiefschwarzen Rauch aus dem Kamin des Anwesens dringen. Ursache für die übermäßige Rauchentwicklung dürfte nach bisherigen Erkenntnissen die Entzündung von Glanzruß in Ofenrohr gewesen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Rastatt, Steinmauern und Ötigheim waren rechtzeitig zur Stelle, so dass kein Sachschaden entstand.

