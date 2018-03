POL-OG: Ötigheim – Vorfahrt missachtet

Ötigheim (ots) – Eine 75 Jahre alte Frau verursachte am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr mit ihrem Suzuki einen Verkehrsunfall auf der B 36. Von der K3717 aus kommend wollte die Verursacherin nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Norden auffahren. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 39 Jahre alten Audi-Fahrer. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

