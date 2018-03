POL-OG: Offenburg – Abwesenheit ausgenutzt

Offenburg (ots) – Unbekannte hebelten am Wochenende die Terrassentür eines Reihenhauses in der Hornisgrindestraße auf. Nachdem sie sich zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 18.30 Uhr, Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft hatten, durchwühlten sie verschiedene Räume im Erd- und Obergeschoss des Hauses. Ob und in welcher Höhe Diebesgut gestohlen wurde, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Auch Beamte der Kriminalpolizei wurden hinzugezogen, um die Spurenlage in Augenschein zu nehmen und verwertbare Spuren zu sichern.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3882534