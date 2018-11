Anzeige

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend sind glücklicherweise nur Blechschäden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu beklagen. Die Lenkerin eines Volkswagen wollte gegen 18.30 Uhr aus einer Ausfahrt in die Weingartenstraße einfahren, als sie den bevorrechtigten Lenker eines Renault vermutlich übersah.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4114996