Offenburg (ots) – In einer Firmenhalle in der Windschläger Straße ist heute Mittag aus noch nicht geklärter Ursache ein Hochdruckreiniger in Flammen aufgegangen. Das Gerät wurde kurze Zeit davor noch für Reinigungsarbeiten eingesetzt. Das Feuer … Lesen Sie hier weiter…

