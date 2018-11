POL-OG: Offenburg – Dominoeffekt fordert eine Verletzte

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit führte am Montagnachmittag auf der B 33 A zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Eine 59 Jahre alte Audi-Fahrerin übersah auf dem Autobahnzubringer offenbar den verkehrsbedingt vor ihr stehenden Citroen eines 30 Jahre alten Autofahrers und fuhr diesem auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch auf den davor befindlichen Mercedes einer 33-Jährigen aufgeschoben, wodurch diese leicht verletzt wurde. Durch einen Rettungswagen wurde die 33-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in das Offenburger Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

/rs

