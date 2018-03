POL-OG: Offenburg – Eigentümer von Fahrrädern gesucht

MTB Focus



Offenburg (ots) – Bei der Kontrolle von zwei 26 und 29 Jahre alten Männern am Offenburger Bahnhof ergaben sich am Mittwochabend Zweifel über die Herkunft deren mitgeführter Mountainbikes. Bislang konnten die Velos der Marken „Focus“ und „Ideal“ keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Wer vermisst eines der beiden abgebildeten Fahrräder oder wer kann Hinweise zu den Eigentümern geben? Der angesprochene Personenkreis wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

