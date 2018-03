POL-OG: Offenburg – Einkaufswägen blockieren Straße

Offenburg (ots) – In der Nacht auf Montag ist in der Okenstraße ein gefährliche Verkehrshindernis geschaffen worden. Unbekannten war es gelungen kurz vor 4 Uhr eine Reihe von etwa 50 ineinandergesteckte Einkaufswägen quer auf die Fahrbahn zu rollen, sodass diese vollständig blockiert war. Die Einkaufswägen mussten von mehreren Polizeibeamten von der Straße entfernt und zurück zum entsprechenden Stellplatz der Einkaufsfiliale geschoben werden. Zu einer konkreten Gefährdung der Verkehrsteilnehmer kam es zwar nicht, trotzdem wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3883328