POL-OG: Offenburg – Fahrerflucht mit 9.000 Euro Schaden

Offenburg (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Montagnachmittag einen in der Okenstraße am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und ergriff daraufhin die Flucht. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

