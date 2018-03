POL-OG: Offenburg – Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:50 Uhr, befuhr eine Streife des Autobahnpolizeireviers Offenburg die Otto-Hahn-Straße in Offenburg. Der Fahrer eines Renault Megane mit französischer Zulassung erblickte die Streife und ergriff sofort die Flucht. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt. Im Zusammenwirken mit drei weiteren Streifen aus Kehl und Offenburg gelang es, den mit deutlich über einer Promille alkoholisierten Fahrer in Neumühl zum Anhalten zu bewegen. Zur fälligen Blutentnahme wurde er auf das Polizeirevier Kehl verbracht. Weitere Ermittlungen folgen.

