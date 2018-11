POL-OG: Offenburg – Folgenreiche Autofahrt

Anzeige

Offenburg (ots) – Der Lenker eines Peugeot muss nach einer Autofahrt am Sonntagabend mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Er wurde von Beamten des Polizeireviers in Offenburg gegen 22 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße kontrolliert, als ihm ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,4 Promille attestierte. Nach Auswertung der anschließend erhobenen Blutprobe erwarten den 48-Jährigen einige Unannehmlichkeiten.

