POL-OG: Offenburg – Gerammt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) – Einer 25 Jahre alten VW-Fahrerin dürfte am Freitagmittag ein gewaltiger Schreck in die Glieder gefahren sein, als ihr Wagen am Offenburger Ei auf der Fahrt in Richtung Neuried plötzlich von links gerammt wurde. Nach Schilderung der Mittzwanzigerin zog gegen 12.15 Uhr ein schwarzer Mini Cooper unvorhersehbar von der Fahrspur links neben ihr nach rechts und prallte in die Fahrertür des VW. Der Fahrer des Mini scherte sich nicht um den verursachten Zusammenprall und fuhr in Richtung Autobahnauffahrt Basel beziehungsweise Richtung Offenburg weiter. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-4200.

