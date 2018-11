POL-OG: Offenburg – In Lebensmittelgeschäft eingebrochen

Anzeige

Offenburg (ots) – Zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft ist es am Dienstagmorgen in der Kastanienallee gekommen. Gegen 6:45 Uhr drangen bislang unbekannte Langfinger über die Vordertüre in das Geschäft ein. Nachdem sie den Geschäftsraum durchwühlt hatten, machten sie sich mit dem im Laden aufgestellten Zigarettenautomat aus dem Staub. Dieser konnte in naher Umgebung des Marktes aufgefunden werden. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sowie die Kriminaltechniker haben die Ermittlungen aufgenommen.

