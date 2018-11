POL-OG: Offenburg – In Reisebüro eingebrochen

Anzeige

Offenburg (ots) – Durch das Einwerfen einer Glastür gelangte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter in die Räumlichkeiten eines Reisebüros innerhalb des Einkaufszentrums in der Heimburgstraße. Nachdem die Bürocontainer verschiedener Arbeitsplätze durchsucht wurden, entfernte sich der nächtliche Besucher mit einem kleineren Bargeldbetrag. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker, haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen.

