POL-OG: Offenburg – Mit Messer verletzt

Offenburg (ots) – Die genauen Hintergründe einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mittwochmorgen sind noch nicht eindeutig geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 31-Jähriger vor einem Lebensmitteldiscounter in der Freiburger Straße mit einem ein Jahr älteren Kontrahenten in Streit geraten sein. Der zunächst verbal geführte Schlagabtausch soll dann kurz vor 10 Uhr darin gemündet sein, dass der jüngere seinem Widersacher mit einem Messer eine Verletzung zugefügt und anschließend das Weite gesucht hat. Der Verletzte musste zur Versorgung seiner Wunde in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Angreifer konnte wenig später durch die alarmierten Kräfte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3873477