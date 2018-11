POL-OG: Offenburg – Radfahrerin übersehen

Anzeige

Offenburg (ots) – Weil sie offenbar eine Radfahrerin übersehen hatte, kam es am Montag gegen 14 Uhr in der Weingartenstraße zu einem Unfall. Eine Mittsiebzigerin war mit ihrem Auto in Richtung Zell-Weierbach unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 62-jährige Radfahrerin, die in der Gegenrichtung auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam die Radlerin zu Fall und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in das Offenburger Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4114177