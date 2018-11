POL-OG: Offenburg – Spaß am Fahren?

Anzeige

Offenburg (ots) – Der 16 Jahre alte Lenker eines motorisierten Zweirades war am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr in auffälligen Schlangenlinien zwischen Griesheim und Bühl unterwegs, als Beamte des Polizeireviers Offenburg ihn am Ortseingang von Bühl einer Kontrolle unterzogen. Der Jugendliche gab an, lediglich aus Spaß in Schlangenlinien gefahren zu sein. Bei der folgenden Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der junge Mann lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4112490