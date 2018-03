POL-OG: Offenburg – Streit in Flüchtlingsunterkunft

Offenburg (ots) – Das aggressive Verhalten eines Bewohners der Flüchtlingsunterkunft am Sägeteich hat in den heutigen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz geführt. Der alkoholisierte Mann hatte kurz vor 2 Uhr mehrere Scheiben der Unterkunft eingeschlagen und auch Teile des Inventars zerstört. Nachdem sich das Benehmen des 20-Jährigen auch nach dem Eintreffen der um Hilfe gebetenen Polizeibeamten nicht gebessert hatte, musste er den Rest der Nacht unter behördlicher Aufsicht verbringen. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die verursachten Schäden betragen in der Summe mehrere Hundert Euro.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3873960