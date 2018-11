POL-OG: Offenburg – Tödlicher Verkehrsunfall in der Grabenallee -Nachtragsmeldung

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach Abschluss der Unfallermittlungen vor Ort, ist die Zähringerstraße ab der Kreuzung Grabenallee seit 16:30 Uhr wieder frei befahrbar. Die bisherige Unfallrekonstruktion ergab, dass der vierachsige Lastwagen offenbar bei für ihn `Grün´ zeigender Ampelschaltung in den Kreuzungsbereich einfuhr und nach rechts abbog. Bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens werden die Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg durch einen Sachverständigen unterstützt. Dies soll unter anderem die Frage klären, ob der inzwischen identifizierte 33-jährige Radfahrer möglicherweise bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-4200 in Verbindung zu setzen.

/rs

Ursprüngliche Meldungvom 12.11.2018, 15:20 Uhr:

Offenburg – Tödlicher Verkehrsunfall in der Grabenallee

Offenburg – Ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Grabenallee / Zähringerstraße forderte am Montag gegen 13:40 Uhr ein Todesopfer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr zu der Zeit ein Lastwagen die Grabenallee in Richtung Moltkestraße. An der Einmündung zur Zähringerstraße bog der Lkw nach rechts ab und erfasste dabei den Radfahrer, der auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, dessen Identität derzeit noch geklärt werden muss, verstarb an der Unfallstelle aufgrund seiner Verletzungen.

/rs

