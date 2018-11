POL-OG: Oppenau – Eingebrochen

Anzeige

Oppenau (ots) – Noch unbekannte Einbrecher sind im Verlauf des Samstags in ein Einfamilienhaus in der Straße „Rebberg“ eingestiegen und haben dort Beute gemacht. Zwischen 9 Uhr und 16 Uhr haben die Langfinger zunächst eine Fensterscheibe eingeworfen, um so in das Innere des Anwesens zu gelangen. Hier durchwühlten sie sodann mehrere Räume und suchten letztlich mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

