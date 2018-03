POL-OG: Ottenhöfen – Einbruchsversuch in Tankstelle

Ottenhöfen (ots) – Bei einer Tankstelle in der Ruhesteinstraße wurde am Mittwochmorgen ein versuchter Einbruch gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach hatten unbekannte Personen in der Nacht die Scheibe zum Kellerraum der Einrichtung eingeschlagen, wo sich das Reifenlager der Werkstatt befindet. Entwendet wurde allerdings nichts, was vermuten lässt, dass die Tatverdächtigen von ihren Absichten abgehalten wurden. Es entstand lediglich ein Einbruchsschaden von etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen eingeleitet.

