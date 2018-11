POL-OG: Ottenhöfen – Misslungenes Parkmanöver

Anzeige

Ottenhöfen (ots) – Rund 15.000 Euro Sachschaden, ein leicht verletzter Autofahrer und ein aufwändiges Abschleppmanöver sind die Bilanz eines Unfalles am Dienstagmorgen in der Sonnenhalde. Gegen 9:15 Uhr beabsichtigte ein Ford-Fahrer Rückwärts aus einem Parkplatz auszuparken und gab an seinem Automatikfahrzeug offenbar zu viel Gas. Mit voller Wucht prallte er daraufhin gegen einen quer dahinter stehenden Renault und drückte diesen gegen eine Mauer. Im Anschluss, wieder in der Vorwärtsfahrt, beschleunigte der Mann seinen Ford erneut sehr stark und kollidiert mit einem vor ihm parkenden Opel Astra. Dieser wurde durch den Zusammenstoß etwa eineinhalb Meter tief auf ein angrenzendes Gartengrundstück befördert, wo der Wagen auf einem Hochbeet zum Stehen kam. Der Ford rutschte ebenfalls über die Grundstückmauer und blieb mit der Hinterachse auf deren Kante hängen. Neben dem Rettungsdienst wurden auch die Feuerwehr zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und ein Abschleppdienst benötigt, um die Fahrzeuge zu bergen. Hierzu musste Äste eines Baumes zunächst entfernt werden, um die Fahrzeuge von der Mauer und aus dem Garten zu heben. Der Fahrer des Ford wurde im Acherner Klinikum behandelt und konnte dies im Anschluss wieder verlassen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4108643