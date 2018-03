POL-OG: Rammersweier – Brand

Rammersweier (ots) – Bauarbeiten an dem Dach eines Anwesens in der Weinstraße riefen heute Nachmittag kurz vor 17 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen dürften Schweißarbeiten an zu verlegenden Bitumenbahnen zu einer kleinen Brandentwicklung geführt haben, sodass Anwohner kurzerhand den Notruf wählten. Zu Personenschäden kam es nicht. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

