POL-OG: Rastatt – Bedrohung mit Messer

Rastatt (ots) – Zwischen einem 18 Jahre alten Mann und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Schlossgalerie kam es am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als der Mitarbeiter des Einkaufszentrums einem ihm bekannten Mann am Haupteingang vorbeugend auf dessen Hausverbot hinwies, mischte sich dessen Begleiter in die Unterhaltung ein und wurde beleidigend. Dann griff der 18-Jährige Begleiter in seine Hosentasche, zog ein Messer hervor und öffnete dieses. In drohender Haltung versuchte der Heranwachsende den Angestellten zum Gehen aufzufordern. Mit Worten konnte er jedoch dazu bewegt werden, das Messer wieder einzustecken. Durch die über Notruf verständigten Polizeibeamten konnte der Störenfried vorläufig festgenommen werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

